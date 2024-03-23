"لبشة قصب" جائزة أفضل لاعب في مباراة دورة رمضانية بأسوان

انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد حصول أفضل لاعب فى مباراة كرة قدم ضمن مباريات الدورة الرمضانية بإحدى قرى مركز إدفو شمال أسوان، على جائزة مميزة وغريبة من نوعها وهى "لبشة قصب".

ونظرًا لأن الجائزة غريبة من نوعها ومركز الشباب هو من قدمها كمكافأة للاعب، فقد لاقت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

حصول لاعب كرة قدم على “لبشة قصب” جائزة لإداءه المميز بالمباراة

وترصد "الدستور" القصة الكاملة حول حصول لاعب كرة قدم بمركز شباب شمال أسوان على جائزة غريبة من نوعها وهى "لبشة قصب".

ترجع التفاصيل عندما نظم مجلس إدارة مركز شباب الشماخية بمدينة البصيلة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، الدورة الرمضانية لأول مرة، وتقديم هدية مميزة وغريبة من نوعها وهي "لبشة قصب".

يقول أحمد أنور رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشماخية، لـ"الدستور" إن الدورة الرمضانية يتم تنظيمها لأول مرة خلال هذا العام نظرًا لافتتاح مركز الشباب من مدة قريبة.

وأضاف أن فكرة تقديم جائزة مميزة وغريبة من نوعها وهي "لبشة قصب" لأفضل لاعب فى مباراة ضمن الدورة الرمضانية ترجع للجنة تنظيم البطولة.

ولفت إلى أنه يتم تقديم جائزة مختلفة عن الأخرى بشكل يومى لكل لاعب يؤدى المباراة بشكل جيد ويستطيع الحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

وتابع أن الدورة الرمضانية التي تم تنظيمها شهدت مشاركة وتفاعل عدد كبير من أهالى إدفو، وأن صورة جائزة "لبشة قصب" التي استلمها أفضل لاعب فى المباراة ضمن الدورة الرمضانية ونشر العديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي جعلته يتفاجأ بشكل كبير من ردود الأفعال التي كانت غير متوقعة.