الأحد 28 أبريل 2024
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بعد مظاهرات تل أبيب.. ماذا ينتظر نتنياهو فى الساعات المقبلة؟ (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

قال مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي، إن مظاهرات تل أبيب سيكون لها تداعياتها بشأن استدامة الحكومة الإسرائيلية، التي أثبتت بأن بنيامين نتنياهو لا يريد الوصول إلى صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بل يريد المزيد من قتل الرهائن.

وأضاف “حرفوش”، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المظاهرات الإسرائيلية خرجت خصيصا ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبالأخص نتنياهو، الذي أصبح هو عنوان هذه الانتفاضات، مشيرًا إلى أن هذه الليلة ستكون نقلة نوعية في أعداد ومستوى هذه المظاهرات.

وأوضح أن هناك العديد من السياسيبن الإسرائيليين الذين غيروا مواقفهم مؤخرا، بما فيهم وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي أصبح من موقف متطرف إلى موقف الأولولية في الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى.

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