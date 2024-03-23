توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة بأسوان

انطلقت، اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين في جميع المقرات الانتخابية بمدينة أسوان، حيث تجرى لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى اختيار أعضاء محاكم الاستئناف.

توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم

وشهدت لجان نقابة المحامين بمجمع محاكم أسوان، أحد المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، توافد العديد من المحامين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون نقابتهم العريقة.

وقال بدر الدين صلاح، أحد أعضاء نقابة المحامين فى أسوان، إن المقار الانتخابية للجان فى مجمع محاكم أسوان شهدت توافد عدد من المحامين للإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام والأعضاء.

وأضاف أنه يشارك لأول مرة في انتخابات نقابة المحامين، ولكنه كان حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات نظرًا لانه لابد أن يكون له دور فى اختيار النقيب الذى يمثل النقابة.

وأوضح أن توافد المحامين مازال مستمرًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة، وأنه من المتوقع زيادة أعداد المحامين المتوافدين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ولكن بعد الانتهاء من مواعيد جلساتهم.

ويبلغ عدد المحامين أعضاء نقابة أسوان الفرعية ويحق لهم التصويت انتخابات النقابة العامة المحامين 3053 عضوًا.

بينما تبلغ عدد المقرات الانتخابية التي تستقبل أعضاء نقابة المحامين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 7 مقار، وهي كالتالي:

- 2 لجنة بغرف للمحامين بمجمع محاكم أسوان.

-2 لجنة غرفة للمحامين بمحكمة إدفو.

- لجنة بغرفة المحامين بمحكمة كوم أمبو.

- لجنة بغرفة المحامين بمحكمة دراو.

- لجنة بغرفة المحامين بمحكمة نصر النوبة.

و يتنافس خلال انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 15 مرشحًا، وتجرى المنافسة أيضًا بين المرشحين للإدارات القانونية، ومرشحي مقاعد محاكم الاستئناف بالمحافظات.

جانب من الانتخابات بأسوان

جانب من الانتخابات بأسوان