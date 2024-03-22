"لا تتهاون".. أرقام للإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى أجرة المواصلات بأسوان

خصصت محافظة أسوان عددا من الأرقام، سواء على الخط الساخن، أو خطوط الواتس آب لتلقي شكاوى المواطنين عليها بشأن تضررهم أو تعرضهم للاستغلال بواسطة السائقين، وذلك بعد تطبيق تعريفة جديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات السيرفيس والتاكسى بالمراكز والمدن داخل المحافظة.

تقديم الشكوى عبر أرقام الخط الساخن، وخطوط الواتس آب

من ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن 114 بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات.

وتابع محافظ أسوان أنه يمكن تقديم الشكوى أيضًا عبر خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين.

ووجه المحافظ بتنظيم مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها.

جدير بالذكر أنه تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز.

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها.

وكانت قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، حيث تم تصحيح أسعارها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22/3/2024 ليصبح 13.5 جنيه للتر البنزين 95، و12.5 جنيه للتر البنزين 92، و11 جنيها للتر البنزين 80، و10 جنيهات للتر السولار، و6.5 / م3 لغاز تموين السيارات، و100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز.