محافظ أسوان: متابعة لمستويات الأداء لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للمشروعات بقرى "حياة كريمة" 

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا لبحث ومناقشة الأساليب والآليات المطلوبة لتوفير الدعم المادي والفني لمواجهة التحديات ورفع مستويات الأداء وضمان الانتهاء من كل المشروعات وفقًا لبرامجها الزمنية المحددة.

جاء ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ولاسيما المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحضر الاجتماع المهندس حسن مصطفى، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، فضلًا عن المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز للمشروعات

وخلال الاجتماع، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 21 قرية ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تضم 24 محطة رفع، ومحطة معالجة بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ووجّه المحافظ السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع تنسيقي بصفة أسبوعية لمتابعة مستويات الأداء وحجم الأعمال المنفذة بجميع مشروعات إنشاء محطات المعالجة ومحطات الرفع، وأيضًا خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقوم بتنفيذها الشركة.

عرض النتائج والتقارير التفصيلية على المحافظ بصفة مستمرة

على أن يتم عرض النتائج والتقارير التفصيلية على المحافظ بصفة مستمرة، وذلك للاطمئنان على معدلات ونسب التنفيذ المبذولة والتأكيد على الانتهاء من مختلف المشروعات في مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل، ليجني المواطنون والأهالي ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابي.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة الأنشطة والفعاليات، التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسي بقرى (حياة كريمة).