"مطبخ المصرية".. مابدرة لإعداد وتوزيع وجبات غذائية بقرى حياة كريمة في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة الأنشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس السيسى بقرى (حياة كريمة).

ووجه محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والاستفادة منه لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين.

مواصلة فعاليات إنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بقرى حياة كريمة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان جارى مواصلة فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركزي إدفو وكوم أمبو.

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، بأنه بناءًا على توجيها محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالى بقرية المنصورية بمركز دراو.

ولفتت إلى أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومنها موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات، فضلًا عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

وفى سياق آخر، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تليية المطالب الجماهيرية تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، ونحرص جاهدين على توفير كافة متطلباته بشكل منتظم ومستمر، ولا سيما من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

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