"بهجة ومدح النبي" في ختام دورة "الكرور" الرمضانية لكرة القدم بأسوان

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للعبة كرة القدم التى تنظمها جمعية الطيباب بقرية الكرور بحرى فى أسوان، وجاءت بمشاركة عدد كبير من شباب وكبار القرية وسط أجواء ترفيهية مميزة، ويتم تنظيمها منذ سنوات طويلة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

فعاليات ختام الدورة الرمضانية

وشهدت فعاليات ختام الدورة الرمضانية للعبة كرة القدم بملعب جمعية الطيباب بقرية الكرور فقرات غناء ومدح سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشاركة مميزه للأهالي القرية وسط حالة مليئة بالبهجة والسعادة والود.

ومن ناحيته قال وليد تاج السر، رئيس نادي الهلال بقرية الكرور، إن الدورة الرمضانية للعبة كرة القدم يتم تنظيمها داخل القرية منذ سنوات طويلة جدًا تخطت الـ40 عامًا، ولكن لأول مرة يتم تنظيمها باسم الجمعية تزامنًا مع شهر رمضان الحالى، وأن فى الأعوام السابقة كان يتم تنظيمها بواسطة نادي الهلال.

وأضاف لـ"الدستور" أن الدورة انلقت تحت مسمى "المحبة والأخوة"، وبالنسبة لأسماء الفرق كانت كل فرقة تحمل اسم الكابتن المسئول عنها، ولم يفضلوا تسمية الفرق بأسماء النوادي.

وأوضح أن الدورة الرمضانية للعبة كرة القدم شملت 4 فرق فوق السن، بين 40 سنة حتى ماف وق 62 عامًا، و4 فرق تحت السن تتراوح أعمارهم من 25 سنة حتى 30 سنة، لافتًا إلى أن حصل الفائزون من الفرق الرياضية بالمركز الأول على كؤوس وميداليات ذهبية، والمركز الثانى حصلوا على ميداليات فضية.

أشار إلى أن بدأت الدورة الرمضانية لكرة القدم فى تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، واختتمت فعاليتها حاليًا، نظرًا لأنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل تنظيم دورة رمضانية لكرة الطائرة.

وتابع لـ"الدستور"، أن الدورة الرمضانية للعبة كرة القدم شهدت أجواء من البهجة والسعاده للأهالى داخل القرية والقرى المجاورة أيضًا، حيث تجمع فيها الكبار والشباب والسيدات والأطفال أيضًا لمشاهدة المباريات، وأن الجميع ينتظر تنظيمها كل عام للعيش فى هذه الأجواء المميزة.

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية

الدورة الرمضانية