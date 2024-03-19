محافظ أسوان: تلبية المطالب الجماهيرية فى مقدمة العمل وتوزيع السكر بـ27 جنيها

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن تليية المطالب الجماهيرية تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، ونحرص جاهدين على توفير كافة متطلباته بشكل منتظم ومستمر، ولاسيما من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

معارض "أهلًا رمضان" بمراكز محافظة أسوان

وأوضح أن ذلك يتم تنفيذه من خلال معارض "أهلًا رمضان" بمراكز المحافظة، والمنافذ والمجمعات الإستهلاكية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطنين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمتابعة الميدانية والمرور على المخابز البلدية للتأكيد على إنتظامها حسب المواعيد المقررة خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والجودة المطلوبة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بمتابعة ضبط الأسعار، والإطمئنان على توافر السلع المختلفة.

كما قامت الوحدة المحلية، بتوزيع 3 ألاف كيلو من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو من خلال ثلاث منافذ موزعة بمختلف أنحاء المدينة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم.