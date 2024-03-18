تخدم 21 ألف موطن.. محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 24 مشروعا بـ"حياة كريمة" بقرية الحجز

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 24 مشروعا جاريا بقرية الحجز قبلي (المحاميد ) بمركز إدفو وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

تنفيذ 24 مشروعا ضمن حياة كريمة بقرية الحجز قبلي (المحاميد ) بمركز إدفو

وشدد محافظ أسوان، على تكثيف الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية الدورية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولًا بأول، بجانب الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 10 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 21 ألف مواطن، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من عدد 16 مشروعا بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد 4 مدارس، وأيضًا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مشروعات إنشاء عدد 2 كوبرى على الترع والمصارف.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تفقد مشروعات تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الانحدار للصرف الصحى، وأيضًا إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 90%.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة التفقدية شملت أيضًا متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والاستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، فضلًا عن تفقد غرفة الطوارئ وباقى الأقسام بمركز طب الأسرة وأيضًا آلية التسجيل فيه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التى تم إرسالها للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب.

IMG-20240318-WA0042