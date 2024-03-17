الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسوان: غلق حركة الملاحة الجوية والنهرية فى النيل وبحيرة ناصر

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

شهد عدد من المناطق بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، اجتياح عاصفة ترابية، صاحبتها رياح، ما أدى إلى وقوع تقلبات فى حالة الطقس بشكل نسبى. 

هبوب عاصفة ترابية فى أسوان 

من جانبه، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدها عدد من المناطق مساء اليوم، موضحًا أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر، وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية. 

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان/ أبوسمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة. 

وأشار إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، حيث إنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا حركة الطرق طبقًا لحالة الطقس، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا باول.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت قد أعلنت عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 17 مارس الجاري، حيث يسود طقس مائل للدفء في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد ومن المتوقع أن تكون ساعات الليل والصباح الباكر باردة على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم الأحد، من هطول الأمطار، حيث من المتوقع تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، مع احتمالية، لتكون العواصف الرعدية أحيانًا في مناطق شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق محددة من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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محافظ أسوان عاصفة ترابية غلق حركة الملاحة مرور أسوان تقلبات الطقس

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