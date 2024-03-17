محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس حي الصداقة الجديدة ونوابها

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستبعاد رئيس حى الصداقة الجديدة، ونوابها من منصبهم وذلك على خلفية حزمة الشكاوى العديدة من المقيمن بهذا الحى من الأهالى من تدنى مستوى النظافة العامة، وزيادة التراكمات والمخلفات، مع عدم التعامل الفوري مع أى تعديات للمحلات، والتدخل السريع مع أى مشاكل تنجم فى خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وجاء ذلك بهدف تحقيق حالة الرضا فى الشارع الأسوانى، والتفاعل السريع مع الشكاوى الجماهيرية، ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها

المتابعة الميدانية لكافة الشكاوى

كما كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لكافة هذه الشكاوى، ورصدها من أرض الواقع، لسرعة التدخل والتعامل، ووضع الحلول الجذرية لها.

وأكد محافظ أسوان أنه لن يسمح بإستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم إستبعاده فى حالة عدم نزوله الشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين بإعتبار ذلك هو المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى على أكمل وجه.