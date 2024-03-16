السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ 5761 مشروعًا تنمويًا صغيرًا ومتناهي الصغر في أسوان

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات فى اسوان

نجحت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، في دعم 5761 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية وتنوعت ما بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، أو تسليم رؤوس المواشي، على مدار أكثر من 10 سنوات في جميع مراكزالمحافظة. 

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا. 

ووجَّه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

جانب من المشروعات فى اسوان
جانب من المشروعات فى اسوان
جانب من المشروعات فى اسوان
جانب من المشروعات فى اسوان
مشاريع تنموية الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي المشروعات الحرفية أسوان

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