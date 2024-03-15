محافظ أسوان: توفير السلع بمعارض "أهلًا رمضان" بأسعار مخفضة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مواصلة معارض "أهلًا رمضان" بمراكز المحافظة فى تلبية المطالب الجماهيرية من السلع المختلفة بأسعار مناسبة تزامنًا مع شهر رمضان المعظم لتحقيق التوازن المطلوب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ضخ الكميات المتنوعة من مختلف السلع بمعارض أهلًا رمضان

أوضح أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على مصيلحى يتم ضخ الكميات المتنوعة من مختلف السلع، فضلًا عن زيادة حصة المحافظة من السكر إلى 20 طن يوميًا.

وفى هذا الاتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتوزيع 75 طنا من السكر لعدد 17 وحدة محلية حسب عدد القرى والنجوع، وتم تسليم الحصص بإشراف من الوحدة المحلية، وبالتنسيق مع الجمعيات والمتطوعين، مع توزيع 2 كيلو سكر على كل بطاقة عائلية بمبلغ 27 جنيه للكيلو، وضخ 4 طن بعدد 2 شادر بالمدينة يوميًا.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتوزيع 2000 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها للمواطنين من خلال منافذ جمعيتى وتجار التموين على بطاقات التموين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين السباعية.

وفى سياق آخر كان قد واصلت الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ22 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات وردم البرك والمستنقعات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.