الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات وتنفيذ أعمال النظافة بمحليات أسوان

جهود المحليات
جهود المحليات

تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22 طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات وردم البرك والمستنقعات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. 

جهود الوحدات المحلية 

وفي هذا الإطار، نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، أعمال ردم البرك والمستنقعات على مدار اليوم ليلًا ونهارًا بواسطة اللوادر للقضاء على احتمالية لانتشار الحشرات الطائرة من البعوض والناموس، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة الملاريا بمديرية الصحة. 

فيما نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بالشوارع الداخلية والميادين بالأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالحدائق، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة، والتعامل الفورى مع حالات البناء المخالف. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية بقيادة سيد سعدي، بإزالة 7 حالات تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2300 م2 بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

الوحدات المحلية أسوان التعديات إزالة ردم المستنقعات

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