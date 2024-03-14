بعد سرقة كابلات كهربائية.. محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح "محطة فطيرة"

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة وإعادة تركيب كابلات الكهرباء المغذية لمحطة فطيرة، لتعويض الكابلات التي جرى سرقتها فجر اليوم، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل مؤقت وانقطاع مياه الشرب عن قرى مركز ومدينة نصر النوبة بالكامل.

تقديم كل الإمكانات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وكلف محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بتقديم كل الإمكانات لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على القرى والمناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم.

من جهته، صرّح المهندس عبدالصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لمحطة فطيرة لإعادة تشغيل المياه بكامل طاقتها خلال ساعات بعد تدخل الفرق الفنية التابعة للشركة.

ولفت إلى أن محطة مياه الشرب بفطيرة بكوم أمبو تشهد حاليًا أكبر مشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة، بالإضافة إلى إنشاء محطة جديدة لرفع طاقتها من 35 ألف م3/يوم إلى 70 ألف م3/يوم، بتكلفة تقديرية تصل لحوالي 400 مليون جنيه.

وفي سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق بلانة/ كلابشة، الذى يأتى تنفيذه ضمن الطريق الدائرى بلانة/ نصر النوبة/ كلابشة بطول 38 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".

من جهته، أشار المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة/ كلابشة، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس، مع رش MC، وتنفيذ طبقة رابطة.

محطة فطيرة