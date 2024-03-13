محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال التسوية لطريق منيحة لتسهيل حركة النقل

كشف بيان لمحافظة أسوان، أنه بناءً على ما تم تداوله من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى أهالي قرية منيحة بمركز كوم أمبو من تهالك الطريق الرابط بين القرية والمركز، مما يؤدي إلى عدم توافر سيارات الأجرة بشكل منتظم لنقل المواطنين وإعاقة حركة السير، فقد تم عرض الشكوى على اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من ناحيته، أعطى توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو، شوقي مصطفى، بسرعة التدخل، حيث أفاد بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، والذي أمر بتنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطريق لإتاحة المجال أمام سيارات السيرفيس والميكروباص بالحركة عليه، وبالتالي تخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين.

وأكد أن هذا الطريق بطول 18كم، يشهد إنهاء أعمال البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بإعادة تأهيل ورصف طريق منيحة ضمن خطتها فور الانتهاء من الأعمال الجارية لمبادرة "حياة كريمة".