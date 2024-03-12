الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تخصيص فرق متحركة لمتابعة حالات الأمراض المزمنة ضمن مبادرة"رمضان بصحة لكل العيلة''بأسوان

مبادرة ''رمضان بصحة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''

انطلقت فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" في محافظة أسوان، التى أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان،

 

وجاءت أسوان ضمن عدد من المحافظات المرحلة الأولى التي يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. 

 

تفاصيل مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''

 

أوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة، طوال شهر رمضان المبارك، وتهدف لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها، كما تشمل المبادرة سيارات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في جميع مراكز أسوان، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك".
 


وأضاف الدكتور/نجيب نجيب، مدير إدارة الرعاية الأولية، أن المبادرة تستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات وهم مرضى "السُكري، الضغط، السُكري والضغط معًا"، مشيرًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة هم "كبار السن، ذوي الهمم، غير القادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة".

وقال: تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة.

 

وفى سياق آخر، كان قد نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، يومًا ترفيهيًا للأطفال في دور الأيتام بمناسبة شهر رمضان، وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات، وتم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين. 

مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''
IMG-20240312-WA0008
IMG-20240312-WA0008
IMG-20240312-WA0008
IMG-20240312-WA0008
IMG-20240312-WA0009
IMG-20240312-WA0009

IMG-20240312-WA0010
IMG-20240312-WA0010
أسوان مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة الرعاية الصحية شهر رمضان الفرق الطبية

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