محافظ أسوان: اعتماد 37 وحدة رعاية أولية ومستشفى

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه عن موافقة اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية على منح شهادات الاعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، ومن بينها 8 وحدات رعاية أولية داخل محافظة أسوان.

العمل على قدم وساق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أننا نعمل على قدم وساق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و112 وحدة صحية ومركز طبى لإعتمادها من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وحصولها على شهادة الإعتماد الصادرة عن GAHAR.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن محافظة أسوان تم إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان شكره لكافة الجهود المتميزة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية فى ظل المتابعة المستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.

المستشفيات والوحدات الحاصلة على الاعتماد فى أسوان

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه تم منح الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لمستشفى أسوان التخصصى ووحدات طب الأسرة بالفوزة، والكفور، والإسماعيلية، والشطب، بالإضافة إلى القفطية، والجعافرة، وحجازه، وجزيرة هيسا ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة فى أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية و5 مستشفيات لخدمة أهالى المحافظة.

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