ضخ مياه الشرب فى "الحكروب" بأسوان

كشفت محافظة أسوان، خلال بيان لها، أنه بناءً على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول شكوى أهالي منطقة "الحكروب" من انقطاع مياه الشرب عنهم باستمرار، مما يعوق ممارسة حياتهم اليومية، فقد تم عرض الشكوى على اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ضخ مياه الشرب وانتظامها بالكامل بمنطقة الحكروب

بعد عرض الشكوى، قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعطاء توجيهاته للقائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس عبدالصبور الراوي، للتدخل بسرعة. وأفاد بأنه تم التعامل الفوري مع الشكوى ووضع الحلول الجذرية لها.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم بالفعل ضخ مياه الشرب وانتظامها بالكامل في المنطقة المذكورة، بعد إحلال وتجديد الخطوط القديمة وتركيب مواسير جديدة بقطر 4 بوصات وبأطوال مختلفة في الشوارع الداخلية والجانبية بالمنطقة.

كما وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للمسئولين بالتعامل الفوري مع كل المطالب والشكاوى والمشاكل الجماهيرية الملحة التي يتم عرضها على المحافظ عبر مختلف وسائل التواصل، سواءً كان ذلك عبر الواتس آب أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية، بهدف وضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل.

وبعد تقديم شكوى من قبل أهالي منطقة إيديال بطريق السادات في مدينة أسوان بشأن غرق المنطقة السكنية بمياه الصرف الصحي وتعطل حركة المرور، قام محافظ أسوان بتكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتدخل فورًا.

وصرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن فرق الصيانة التابعة للشركة قد تدخلت، وقامت بأعمال الصيانة والشفط للمياه، كما سيتم إدراج خط الصرف الصحي في المنطقة ضمن خطة الإحلال والتجديد، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال الردم والتسوية باستخدام معداتها.