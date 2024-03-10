الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متابعة ميدانية لانتظام "محطات الرى" بمشروع وادى النقرة بأسوان

القرية
القرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوكيل وزارة الرى المهندس محمد على، بسرعة التعامل مع الشكوى التى وردت على مواقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" من بعض المواطنين بقرية البراعم من عدم وصول مياه الرى نتيجة تعطل المحطة رقم 8 بمشروع وادى النقرة التابع لمركز ومدينة نصر النوبة.

المتابعة الميدانية لشكوى الأهالى 

وأفاد وكيل وزارة الرى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان، تم المتابعة الميدانية والتواجد الفورى فى موقع الشكوى حيث تبين أن محطة رقم 8 غير معطلة، وتعمل بالطاقة والكفاءة المطلوبة لرى الأراضى بزمام 10 ألاف و350 فدان، وتصرف المحطة 6.60 م3/ ث، كما أتضح أيضًا بأن الأراضى الزراعية الواردة بالشكوى خارج الزمام وهى عبارة عن تعديات، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

ولفت إلى أنه بالنسبة لأراضى قرية البراعم فإنه يتم توفير مياه الرى لها من محطة رقم 7، وهى تعمل أيضًا بالطاقة والكفاءة المطلوبة، وأن عملية الرى للزراعات المختلفة تسير بحالة جيدة ومنتظمة. 

 

محافظ أسوان شوى الأهالى موقع التواصل الاجتماعي وكيل وزارة الرى قرية البراعم

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