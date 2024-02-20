الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حتى مارس المقبل.. "كيما" تطرح 4 قطع أراضي للبيع في محافظة أسوان

شركة الصناعات الكيماوية
شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

طرحت وزارة قطاع الأعمال العام عبر شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية 4 قطع أراضي للبيع.

ووفقا لتقرير خاص حصلت "الدستور" عليه فإن قطع الأراضي المطروحة لبيع بالمزاد العلني "بنظام المظاريف المغلقة "، لبيع أراضي مملوكة لها بمحافظة أسوان وهي كالتالي

تفاصيل قطع الأراضي

أولاً : الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الرفاعي بكيما  ومساحتها 821 م٢، سعر الكراسة 1000 جنيه لا غير.

ثانيا: الأرض الفضاء الكائنة بجوار مزلقان الشلال بكيما ومساحتها 11500م٢ و سعر الكراسة 2000 جنيه  لا غير .

ثالثاً: الأرض الفضاء الكائنة بعزبة النهضة بكيما ومساحتها 13220م٢، سعر الكراسة 1500 جنيه  لا غير.

رابعا: الأرض الفضاء الكائنة  بمنطقة فطيرة بكوم امبو ومساحتها 27023م٢، سعر الكراسة 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه لا غير.

آخر موعد لتلقي العروض

وأكدت شركة كيما أن آخر موعد لتلقي العروض وفض المظاريف يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، بمقر الشركة بمحافظة أسوان.

وكانت قد نفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إبرامها مع تحالف بنكي أية عقود للحصول على قرضين بالجنيه والدولار.

وقالت الشركة في بيان ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان "كيما تتعاقد مع تحالف بنكي للحصول علي قرضين بالجنيه المصري والدولار"، إنها لاتزال في مرحلة التفاوض.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

 

قطاع الاعمال كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استثمارات قطاع الأعمال

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