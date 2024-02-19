كيف تنجح قطاع الأعمال في دعم الشراكة مع القطاع الخاص؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن توسيع شراكة القطاع الخاص أمر حيوي لنجاح قطاع الأعمال العام حيث تلعب الشراكة دوراً مهماً في تعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف سطوحي في تصريح لـ"الدستور" أنه من أجل تحقيق نجاح توسيع الشراكة يتطلب الأمر اعتماد استراتيجيات وإجراءات فعّالة، كما يجب على الشركات البحث واختيار شركاء استراتيجيين يتمتعون بالخبرة والموارد المناسبة التي تتوافق مع أهداف الشركة.

وأشار إلى أنه يجب أيضا على الشركات وضع خطط عمل محكمة لتنفيذ الشراكة بكفاءة وفعالية، بما في ذلك تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، كما يجب أن تكون الشركات مستعدة للتكيف مع التغييرات والتحديات التي قد تطرأ خلال عملية التوسع والشراكة.

وتابع: يجب أن تتمتع الشركات بالمرونة والقدرة على تحديث استراتيجياتها وتحديث استراتيجياتها وإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق النجاح في اتساع نطاق الشراكة.

وأوضح أنه من المهم أن تكون الشركات مدركة لأهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها من خلال الالتزام بالشفافية والنزاهة في التعامل، والاستماع لاحتياجات الشركاء وضمان تحقيق الفوائد المتبادلة.