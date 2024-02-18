الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

كيف ينجح قطاع الأعمال العام فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك فرصًا استثمارية رائعة لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية أمرًا حيويًا لنجاح قطاع الأعمال العام في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الفترة الحالية تشهد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في شركات ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا لما تمتلكه الدولة من أصول في هذا الملف الحيوي المهم. 

وأكد أنه يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن نجاح قطاع الأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب مجموعة من الإجراءات والسياسات المناسبة، أولًا: يجب على الحكومة إنشاء بيئة أعمال ملائمة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الضريبية والمالية للشركات الأجنبية، كما ينبغي تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني وضمان حماية حقوق الملكية وتطبيق قوانين العمل بشكل فعال.

ثانيًا: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة المحلية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، هذا يساهم في جعل السوق المحلية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أنه في السياق نفسه، ينبغي تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ما يجذب الشركات الأجنبية التي تبحث عن بيئة ملائمة للاستثمار في البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه  يجب على الحكومة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة عبر القنوات الدبلوماسية والتسويقية، وتقديم الدعم والمساعدات  للشركات الأجنبية التي تفكر في الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تشجيع الشركات المحلية على تكوين شراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ما يعزز الابتكار ويعزز التنافسية.

وأوضح أن الدول تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية عندما تخلق بيئة أعمال ملائمة ومستقرة، وتستثمر في تطوير البنية التحتية وتأهيل القوى العاملة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتعاون الدولي، من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن للقطاع الخاص والحكومة أن يعملا معًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو المستدام.

استثمارات قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام في مصر الشركات القابضة في قطاع الأعمال العام الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور": وضعنا خطة لفتح أسواق جديدة لمنتجات المصانع المطورة

وزير قطاع الأعمال: دعم كبير من القيادة السياسية للنهوض بالشركات التابعة

وزير قطاع الأعمال: حققنا أرباحًا غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضى

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين