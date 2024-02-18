كيف ينجح قطاع الأعمال العام فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك فرصًا استثمارية رائعة لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية أمرًا حيويًا لنجاح قطاع الأعمال العام في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الفترة الحالية تشهد جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في شركات ومشروعات شركات قطاع الأعمال العام وفقًا لما تمتلكه الدولة من أصول في هذا الملف الحيوي المهم.

وأكد أنه يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن نجاح قطاع الأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب مجموعة من الإجراءات والسياسات المناسبة، أولًا: يجب على الحكومة إنشاء بيئة أعمال ملائمة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الضريبية والمالية للشركات الأجنبية، كما ينبغي تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني وضمان حماية حقوق الملكية وتطبيق قوانين العمل بشكل فعال.

ثانيًا: يجب الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة المحلية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، هذا يساهم في جعل السوق المحلية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أنه في السياق نفسه، ينبغي تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ما يجذب الشركات الأجنبية التي تبحث عن بيئة ملائمة للاستثمار في البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة عبر القنوات الدبلوماسية والتسويقية، وتقديم الدعم والمساعدات للشركات الأجنبية التي تفكر في الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة تشجيع الشركات المحلية على تكوين شراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، ما يعزز الابتكار ويعزز التنافسية.

وأوضح أن الدول تنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية عندما تخلق بيئة أعمال ملائمة ومستقرة، وتستثمر في تطوير البنية التحتية وتأهيل القوى العاملة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتعاون الدولي، من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن للقطاع الخاص والحكومة أن يعملا معًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو المستدام.