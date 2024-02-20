الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": طرح فرص الاستثمار الزراعي بتوشكي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمشروعات  الاستثمار الزراعي في توشكى عبر شركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم زراعة القطن قصير التيلة بالتعاون مع القطاع الخاص في توشكى، بالإضافة إلى مشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار الحيواني وصناعة الدواجن واللحوم وزراعة مساحة لفول الصويا.

وأشار الوزير إلى وجود 4000 فدان مطروحين للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مجزر آلي من الممكن زيادة طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف رأس سنويا.

وأوضح أن جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الزراعية في توشكي يحمل أهمية كبيرة للتنمية المستدامة وللقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة. 

توشكي تمتاز بموارد طبيعية وبيئة مناسبة لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل والثروة الحيوانية. بالاستفادة من هذه الموارد، يمكن إحداث تحول إيجابي في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.

وأكد أن تشجيع الاستثمارات في المشروعات الزراعية في توشكي سيساهم في تحسين التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، وزيادة كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي. كما سيسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة التصدير، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في توفير عائدات مالية مستدامة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، جذب الاستثمارات في المشروعات الزراعية يمكن أن يساهم في تحسين البنية التحتية الريفية وتطوير الخدمات المحلية. 

وأكد  أن جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الزراعية في توشكي يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن توشكي تتمتع بموقع جغرافي متميز وظروف مناخية ملائمة للزراعة مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستثمار في المشروعات الزراعية. يمكن أن تسهم الاستثمارات في هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء. كما يمكن أن تدعم هذه الاستثمارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات الزراعية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنه يمكن للاستثمارات في المشروعات الزراعية أن تساهم في تطوير واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة والبيئية، مما يحقق فوائد بيئية ويعزز الاستدامة البيئية في المنطقة.

وأكد أنه من الواضح أن جذب الاستثمارات في المشروعات الزراعية في توشكي يعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية  لذلك تعمل  الحكومة والقطاع الخاص بتعاون وثيق لتوفير البيئة الملائمة للاستثمار وتشجيع الابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي.

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