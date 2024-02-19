“المناسترلي” يوضح كيفية رفع كفاءة العاملين في شركات قطاع الأعمال

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه لتحقيق نجاح في رفع كفاءة العاملين في الشركات التابعة للوزارة، هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف بفعالية.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة للدستور أنه يمكن لوزارة قطاع الأعمال العام تحقيق نجاح في رفع كفاءة العاملين في الشركات التابعة للوزارة من خلال وضع استراتيجيات تدريب وتطوير محكمة، وتوفير الدعم اللازم للابتكار، وتشجيع ثقافة التعلم المستمر وتحفيز الموظفين على تحسين مهاراتهم وأدائهم.

وتابع: كما يجب أن تكون هناك آليات لقياس فعالية البرامج التدريبية وتقييم تأثيرها على أداء الموظفين وكفاءة الشركات.

وأوضح أنه تعتبر رفع كفاءة العاملين أمراً حيوياً لنجاح الشركات وتحقيق أهدافها بكفاءة، وبالتالي تعزيز دورها في تحقيق أهداف الوزارة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.