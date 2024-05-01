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تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

أشرف سلومة، مدير
أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة

تحدث أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مشكلة طلاب مدرسة أحمد بهجت في الهرم.

وقال "سلومة"، في تصريح خاص لـ"الدستور": علمنا بالمشكلة وكله الآن تحت السيطرة، ومحافظ الجيزة يتابع المشكلة بنفسه.

انتشار أمني بالمدرسة

وأكد أنه لم يحدث أي إصابات وكل ما يتم تناوله يهدف إلى إثارة الذعر فقط، والآن الأمن موجود في المدرسة، وتم غلق الشارع الذي يوجد به مجمع المدارس لعدم دخول أي شخص.

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تفاصيل الأزمة 

حالة من الغضب والفزع انتشرت بين أولياء أمور الطلاب بمدرسة تابعة لإدارة الهرم التعليمية في الجيزة، عقب اعتداء عدد من البلطجية على الطلاب، أمس الثلاثاء، أثناء خروجهم من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أشهر البلطجية أسلحة بيضاء "مطاوي" في وجوه الطلاب وهددوا أولياء الأمور.

وكشف عدد من أولياء الأمور تفاصيل القصة، فقال أحدهم- رفض نشر اسمه- إن المدرسة تقع في مكان سيئ من الأساس لأنها قريبة من نزلة السمان، حيث ينتشر الكثير من البلطجية.

وأكد ولى الأمر أن كل ما يحتاجه وباقي أولياء الأمور هو حماية أولادهم من هؤلاء البلطجية، وتعيين حراسة على المدرسة حتى لا يضار أحد.

التعليم ,موازنة التعليم مشاجرة التربية والتعليم إحباط مشاجرة في الهرم

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