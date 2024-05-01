تجديد حبس مستريح الأدوية في الهرم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.



وكان قد ألقي القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية.



وتبين تحصل المتهم منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.