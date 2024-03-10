محافظ أسوان: مبادرة "الناس لبعضهم" حققت نجاحات وإنجازات لخدمة المجتمع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك نجاحات متتالية وإنجازات عديدة حققتها وتحققها المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم" منذ أن تم إطلاقها فى مارس 2020، تواكبًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم، مع تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا.

وجاء ذلك خلال ترؤس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "الناس لبعضهم".

بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والمشرف العام للمبادرة، وأيضًا الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، فضلًا عن شركاء النجاح فى العمل المجتمعى لاستعراض الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الفترة المقبلة على كل الأصعدة.

وأوضح محافظ أسوان أن مبادرة "الناس لبعضهم"، التى ولدت من رحم أزمة كورونا، وما تبعها من تخصيص صيدلية خاصة بالمبادرة أسهمت فى أن تصبح منصة وقبلة لكل الأسوانيين، حيث تبنت العديد من القضايا والملفات الهامة، وامتلكت فريق بحث مدرب على أعلى مستوى لتقديم الخدمات فى كل مناحى الحياة، وتم استكمال سلسلة النجاحات بإنشاء مؤسسة وإشهارها برقم 1662 لسنة 2023 لتكون بمثابة كيان قانونى يعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 1994، وهو الذى يتوازى مع تكوين هيكل تنظيمى كامل للمؤسسة باعتبارها الذراع التنفيذية للمبادرة حتى يتسنى تحقيق الاستدامة لها.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نضع خدمة المواطن الأسوانى وجبر خواطر البسطاء فى صدارة الأجندة اليومية لنشاط المحافظة، ولذا يكمن سر نجاحنا جميعًا فى التكاتف والتعاون والتناغم بين جميع مؤسسات وفئات وأطياف المجتمع الأسوانى نتيجة للوعى المستنير لديهم، وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهل أسوان بشكل خاص، والشعب المصرى بشكل عام لما يقدمونه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية لخدمة البسطاء والأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم، مقدمًا شكره لكل المساهمين والمتبرعين من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لما قدموه ويقدمونه من مساعدات متنوعة لصالح المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع قام أعضاء مجلس أمناء مؤسسة "الناس لبعضهم" بإهداء محافظ أسوان درع المؤسسة تقديرًا لجهوده الكبيرة فى تسخير كل الإمكانات لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى.