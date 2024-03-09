محافظ أسوان يوجه بالتدخل فوري لحل مشاكل الأهالي

وجَّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسؤولين بالتعامل الفوري مع كل المطالب والشكاوى والمشاكل الجماهيرية المُلِّحة التي يتم عرضها على المحافظ عبر مختلف وسائل التواصل سواء "الواتس آب" أو الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها.

وفور عرض شكوى أهالي منطقة إيديال بطريق السادات بمدينة أسوان المتعلقة بغرق المنطقة السكنية بمياه الصرف الصحى مما يعيق حركة السير، كلف محافظ أسوان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التدخل.

وأفاد أنه تم التدخل من خلال فرق الصيانة التابعة للشركة، والتي قامت بأعمال الصيانة والشفط للمياه، كما أنه سيتم إدراج خط الصرف الصحي في المنطقة ضمن خطة الإحلال والتجديد، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأعمال الردم والتسوية من خلال معدات الوحدة المحلية.