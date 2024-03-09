بهجة الشهر الكريم.. تصنيع مشروب "الأبرية" ملك السفرة النوبية فى رمضان

ساعات قليلة ويحل علينا شهر اليمن والبركات رمضان المبارك الذى ننتظره من العام للآخر، ورغم تغير الأزمنة ولكن هناك موروثات واستعدادات رمضانية فى النوبة لا يمكن الاستغناء عنها ابدًا، وتحديدًا صنع المشروب النوبى المميز "الأبريه".

ومثل كل عام تجمعت السيدات من الجيران والأقارب بالنوبة لإعداد مشروب "الأبريه"، ولم تختلف طريقة صنعه عن قبل بنفس الطرق البدئية اللواتى تورثهن من أجداداتهن من أول مراحل صنع العجين حتى وصوله لمرحلة النضج.

تصنيع مشروب “الأبريه” النوبى

مجموعه من الأسطح الحديدية المعروفه باسم "الدوكة" وعدد من المقاطف الخوص، كل واحدة من السيدات أمامها دوكة ترش عليها العجين ومقطف خوصى لوضع "الابريه" بعد النضج.

تبدأ السيدات بوضع قراطيس البلاستيك وتوزيعها بحركة دائرية على "الدوكة" ثم وضع سائل من عجين مشروب "الابريه" وتوزيعه باستخدام معده معدن ثم الانتظار لمدة دقائق واخيرًا بعد نضجه يضعهن فى المقاطف الخوص وهكذا حتى تنتهى من كافة كميات العجين بالاوعية المجاور لهن.

وتقول سمية عوض، أحدى سيدات النوبة بقرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة فى أسوان، إن صناعة مشروب"الأبريه" يتعلمه السيدات بالنوبة منذ صغرهن حتى انهن يعلموهن لبناتهن بأعتباره من المشروبات الاساسية فى شهر رمضان المبارك والتى يتورث تعليمها من جيل لآخر.

وأضافت لـ"الدستور" أن "الأبريه" المشروب الأساسى والمفضل للنوبة والنوبيين، ويتم التجهيز لاعداده كل عام قبل قدوم شهر رمضان المبارك بمدة تترواح من شهر لشهرين، لكى تصبح الكميات من المشروب جاهزة فى كل منزل لاعداده بشكل يومي خلال الشهر الكريم.

ولفتت إلى أن صناعة مشروب "الأبرية" ليس من المشروبات الصعبة حيث أنه تعتمد مكوناته على كميات من الدقيق والذره والمياه حتى يصبح عجين ويترك مدة لتخمير وبعدها يتم طهوه على الدوكه ثم يتم تركه حتى يهدأ ويصبح جاهزًا لعمله كمشروب، موضحه أن هناك كميات يتم تجهيزها للبيع وأخرى لمنازلهن.

وأوضحت أن بعد الانتهاء من عمل "الأبرية"يتم وضعه فى أكياس بنظام الكيلو، وبالنسبة للكمية يتم حسابها بنظام يطلق عليه "الربعه" وتزن ما يقرب 6 كيلو، وعلى أساس هذه الكمية يتم اعداد العجين سواء كميات البيع أو الكمية المستخدمة للمنازل خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لأنه من المشروبات الأساسية على السفرة الرمضانية بشكل يومى.

وذكرت لـ"الدستور" أن اختلفت أسعار مشروب "الأبريه" خلال هذا الموسم الرمضانى، حيث تراوح سعر ما يطلق عليه "الربعه" من 400 حتى 450 والتى تعدل وزنها 6 كيلو.

وتابعت أن بالرغم من اختلاف الأسعار إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الأقبال على شراؤه نهائيًا، حيث انه من المشروبات المفضله للنوبيين دائمًا، لافته إلى أن بجانب البيع فهناك كميات مخصصة يهدوها لاقاربهن ومعارفهن خلال الموسم الرمضاني وعلى الرغم انها كانت قليلة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ولكنها عادة لديهم لا يستغنوا عنها ابدًا.

محررة الدستور برفقة سيدات النوبة

محررة الدستور برفقة سيدات النوبة

محررة الدستور برفقة سيدات النوبة

محررة الدستور برفقة سيدات النوبة

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية

تصنيع مشروب "الأبرية