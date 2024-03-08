استجابةً للمواطنين.. محافظ أسوان يوجّه بتوفير المواصلات على طريق السادات

استجابت محافظة أسوان لشكاوى المواطنين التى تلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول قلة المواصلات المترددة على طريق "السادات" بالمدينة، ما يُصعب تنقلاتهم.

محافظ أسوان يستجيب لشكاوى المواطنين

وأصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الفور توجيهاته لإدارتى المرور والمواقف بتوفير سيارات السرفيس على خط طريق السادات.

وكلف "عطية" بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر منظومة التحول الرقمى ونظم المعلومات من خلال تطبيق محدد؛ ليتم تحويل كافة البيانات المدرجة بالدفاتر الورقية بإدارة المواقف، والمتعلقة بسيارات السرفيس والسائقين، بخطوط السير المختلفة لتحقيق السيطرة الكاملة عليها.

ولفت إلى أن ذلك يجري بالتوازي مع تكثيف حملات إدارات المرور لإلزام سائقى سيارات السرفيس بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين بتوقيع غرامات تصل إلى ألف جنيه، يعقبها إيقاف لمدة 3 أشهر.