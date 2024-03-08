لأنشطة متنوعة.. "أوقاف أسوان" تطلق قافلة دعوية بقرية غرب

انطلقت القافلة الدعوية بمديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، من مسجد البسيون بقرية غرب أسوان– إدارة أوقاف المركز، بقيادة الشيخ حنفي محمود دياب وكيل الوزارة، والشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الديني، والشيخ محمود محمد معوض مدير إدارة أوقاف المركز.

الأنشطة الدعوية في قافلة الأوقاف

وتشمل القافلة عدة أنشطة دعوية وهى تأدية خطبة الجمعة بعنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، مجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، مقرأة الجمهور، النشاط التثقيفي للطفل، مقرأة الأئمة.

كما شملت أنشطة القافلة الدعوية مختلف مساجد قرية غرب أسوان، وضمت عددًا من الأعضاء وهم: الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بمسجد البسيون غرب أسوان إدارة أوقاف المركز، والشيخ عادل جودة السيد مدير التفتيش والمتابعة بمسجد التقوى غرب أسوان، والشيخ محمود فخر الدين موسى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية مسجد الفتح غرب أسوان، والشيخ عبدالله محمد طه عرجون رئيس قسم المساجد بمسجد الوعد الحق أسوان الجديدة، والشيخ أحمد صادق محمد بمسجد الغلالاب غرب أسوان، والشيخ محمود مصطفى حسن بدر مدير إدارة أوقاف أسوان أول بمسجد النور غرب أسوان، والشيخ محمود محمد معوض مدير إدارة أوقاف المركز بمسجد الحمدلاب غرب أسوان، والشيخ أحمد محمد أحمد محمد مفتش دعوة بمسجد موضى سليمان أسوان الجديدة، وأحمد حامد كامل مفتش متابعة بمسجد الشديد غرب أسوان، والشيخ سيد يوسف يس مفتش دعوة بمسجد الرحمة بغرب أسوان.

أما بالنسبة لمقرأة الأئمة التى تعد ضمن الأنشطة الدعوية بالقافلة تمت فعالياتها بمسجد البسيون غرب أسوان، وذلك بحضور الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء القافلة الدعوية.