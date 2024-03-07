نائب محافظ أسوان تتفقد المشروعات الخدمية فى إدفو

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو، والتي تضم 36 فصلًا دراسيًا، وبتكلفة 35.4 مليون جنيه، ومن المقرر نهوها في منتصف يناير من العام المقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الخدمية الجارية بمختلف قطاعات العمل العام.

تفقد المشروعات

وتابعت نائب المحافظ- بمرافقة إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة- مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة "أم المؤمنين" للتعليم الأساسي، والتي تضم 33 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 24 مليون جنيه، ومقرر نهوها في نوفمبر المقبل، وشملت الجولة التفقدية للدكتورة غادة أبوزيد أيضًا تفقد مشروع إنشاء المركز التكنولوجى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وتفقدت كذلك مشروع إنشاء مول حورس بمدينة إدفو "سكني– تجاري"، والذى يقع على مساحة 2308 م2، حيث سيضم المول بدروم ودور أرضي و7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابى منه لأهالي المدينة، ثم تفقدت غادة أبوزيد مشروع التطوير والتجميل بشمال المدينة ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

ويضم تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير، وكذا مشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه، وبأطوال تصل إلى 10 كيلومترات.

واختتمت نائب المحافظ جولتها بعقد اجتماع مع فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الخاص بالملاريا، وتم التأكيد على تكثيف البرامج والندوات التوعوية بالتنسيق بين الجهات المعنية.