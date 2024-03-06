محافظ أسوان يتفقد جهود اللجنة الطبية والاستغاثات بطب أسرة الخزان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب، والتى يتم تنظيمها تحت مظلة مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة "، ورعاية د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبإشراف اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون منظومة التأمين الصحى الشامل، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع، بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم".

جاء ذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورافق محافظ أسوان كلا من د.خالد الحسينى مدير مكتب المستشار الطبى لمجلس الوزراء، ود.أحمد السيد عضو اللجنة الطبية ومنسق القوافل الطبية، والدكتور أحمد النقيب ممثل الدواء للجميع، والدكتور محمد زمزم ممثل صناع الخير، ود.أشرف حماد مسئول هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة.

محافظ أسوان يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

وأثناء تفقده للقافلة الطبية، اطمئن اللواء أشرف عطية من المواطنين الذين التقى بهم على مستوى الخدمات التى يتم تقديمها لهم، فضلًا عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة.

وكلف المحافظ، مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها.

كما أشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء، وما يتم تقديمه من جهود تستحق كل الإحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية.

فيما أوضح د.أحمد السيد، بأن القافلة الطبيبة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بإستثناء عمليات الرمد، وتتم جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير، فضلًا عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية، وإجراء التحاليل والإشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان.

أشار إلى أن القافلة تضم تخصصات (الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة) موزعة على مدار يومى 5 و6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو.

جانب من تفقد محافظ أسوان