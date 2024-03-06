أهالى ضحية غريق «صيدلة سيناء» ينتظرون جثمانه بمسقط رأسه فى أسوان

ينتظر أهالى مركز إدفو شمال أسوان، اليوم الإربعاء، وصول جثمان الطالب أحمد سالم محمد عبد القادر طالب كلية صيدلة بجامعة سيناء لتشييعه إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

دفن طالب صيدلة سيناء

وقررت جهات التحقيق بالعريش دفن طالب كلية صيدلة بجامعة سيناء بعد العثور على جثته على أحد الشواطئ بالمساعيد بعد اختفائه مايقارب من 7 أيام.

وجاء تصريح الدفن بعدما تم عرضه على الطبيب الشرعى، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، ومعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة ومن ثم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة بمدينة العريش.

وبعد انتهاء الإجراءات قررت جهات التحقيق تسليم الجثة لذويها لنقلها إلى محافظة أسوان وثم نقله إلى مثواه الأخير،

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تغيب أحمد سالم محمد عبد القادر طالب بكلية صيدلة بجامعة سيناء منذ يوم 25 فبراير، وتم العثور على جثته يوم 3 مارس ملقاه على أحد الشواطئ بالمساعيد بمدينة العريش، وعلى الفور تم نقل جثته إلى المستشفى وذلك للتعرف عليها وتم التعرف عليها بواسطة والده وشقيقه.

فى سياق آخر، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للمسئولين فى المحليات، إنذارا شديد اللهجة بإجراء حركة تغيرات منتظرة قريبًا أثناء جولة ميدانية مفاجئة له تفقد خلالها عدد من الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، والتى شملت أحياء المحمودية والشيخ هارون والسماد وكيما والطابية، بالإضافة إلى طرق وشوارع كسر الحجر والسيل وشرق البندر والمسلة الناقصة والسادات.

وشدد اللواء أشرف عطية على تكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات والتراكمات،علاوة على إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية، وخلق متنفس بيئى حضارى وجمالى للمواطنين.

وفى نفس السياق، تابع المحافظ الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر، مكلفًا مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للمرحلة الحالية بدءًا من ميدان الجيش " الزلابية سابقًا " وصولًا إلى مركز مجدى يعقوب، وستستكمل من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.