وزيرة الثقافة تتفقد ورش النحاتين ضمن ختام الدورة الـ 28 لسمبوزيوم أسوان الدولى

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، ورش الأعمال الفنية للمشاركين فى ختام فعاليات الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولى.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان المهندس أكرم المجدوب قوميسر عام السمبوزيوم، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

ويشارك في فعاليات الدورة الـ 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي، 12 نحاتا منهم 5 أجانب و4 مصرين و3 ضمن الورش الفنية، حيث انهم

أبدعوا في انتاج عدد من القطع الفنية المبهرة المعتمدة في صناعتها على خامة الجرانيت الأسواني وغيرها من الخامات.

وسبق فعاليات ختام الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولي، إبداع النحاتين المشاركين في تنفيذ المنحوتات والقطع الفنية على مدار الأيام السابقة داخل إحدى ساحات الفنادق الشهيرة على مستوى محافظة أسوان.

ختام الدورة الـ28 لسمبوزيوم أسوان الدولى

جدير بالذكر أن يبدأ الحفل الختامي للدورة الـ 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي فى الخامسة مساءً، بنفس الفندق الذي ضم ورش الأعمال الفنية المشاركة بالحدث العالمى.

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان للنحت يعتبر أحد أهم الملتقيات الفنية الدُولية للنحت، حيث يرجع تاريخ تأسيسه لعام 1996، واسسه الفنان التشكيلي العالمى الراحل "آدم حنين".

وتشهد محافظة أسوان، بشكل سنويًا أقامة فعاليات السمبوزيوم، حيث أنه يهدف إلى إحياء فن النحت على الجرانيت، وذلك من خلال دعوة فنانين عالميين يتشاركون مع المحليين والحرفيين، لإنتاج قطع فنية في ورش تُعقد لمدة شهرين قبل انطلاق السيمبوزيوم.

وأطلق مشروع المتحف المفتوح للسيمبوزيوم، بمنطقة الشلال، نظرًا نجاح دورات السيمبوزيوم، ليضم الأعمال النحتية من نِتاجِ دوراتهِ المُتعاقبة، والتي تخطت اعمالها الفنية أكثر من 200عمل نحتي لكبار النحاتين من مختلف دول العالم، والذي تم إدراجه فى المزارات السياحية.

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