الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد معرض أيادي مصر للحرف التراثية واليدوية

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان معرض أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية الذى يتم تنظيمه في المدخل الرئيسى لمتحف النوبة، بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة فى الفترة من 1 - 15 مارس الجارى. 

جاء ذلك بحضور د.عبدالمنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان والدكتورة ثناء حسن وكيل متحف النوبة للشئون الأثرية، فى ضوء اهتمام الرئيس السيسى بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، وما يسهم به فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

من ناحيته، أشاد محافظ أسوان بالعرض الراقى والتنوع المتميز للمنتجات الحرفية والتراثية المشاركة بالمعرض. 

وأكد أنه يتم تقديم جميع التسيهلات والتيسيرات أمام العارضات للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التى تتميز بالجودة العالية.

وقدم محافظ أسوان شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة على إطلاق هذا المشروع الهادف المتمثل فى “أيادى مصر” لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية من خلال فتح أسواق لهم، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار بقيادة الدكتور أحمد عيسى. 

ولفت إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنظيمها بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم مشاركة أبناء محافظة أسوان من أصحاب المهارات الفنية الإبداعية والإبداعية للمشغولات اليدوية والتراثية للتسويق المتميز لمنتجاتهم على الوجه الأكمل. 

IMG-20240304-WA0067
IMG-20240304-WA0067
IMG-20240304-WA0072
IMG-20240304-WA0072
IMG-20240304-WA0071
IMG-20240304-WA0071
IMG-20240304-WA0070
IMG-20240304-WA0070
محافظ أسوان معرض الحرف التراثية متحف النوبة أيادي مصر

مواد متعلقة

ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22.. إزالة 9 تعديات على 28 ألف فدان بأسوان

لتطوير 3 مناطق.. محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتي خوا جونج الصينية وعين شمس

محافظ أسوان يشارك فى اجتماع جمعية شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

محافظ أسوان يكلف نائبته بحضور مراسم توقيع عقد الانتفاع لمبنى تابع لقطاع الأعمال

شخصيات "الفنانيس" الأعلى مبيعًا فى أسواق الفوانيس الرمضانية بأسوان (صور)

فحص 117 فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طعنات في أسوان

مديرية العمل بأسوان تنظم ندوة تثقيفية حول مفهوم السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال