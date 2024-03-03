الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طعنات في أسوان

جثة
جثة

تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة عثور الأهالي بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، اليوم الأحد، على جثة شاب بها طعنات في الجسم، وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقله إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة في أسوان إخطارًا يفيد  بالعثور على جثة شاب بشارع 11 بمنطقة السيل الريفى بها طعنات في الجسم، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التي عثروا عليها هى لشاب يدعى "أحمد زكريا على" 33 سنة ملقاة جثته في شارع 11 بمنطقة السيل الريفي بها عدة طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

أسوان السيل الريفي طعنات الأجهزة المعنية المشرحة

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هددوه بتصويره عاريًا.. نص التحقيقات فى مقتل يمنى الجنسية (مستندات)

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

إقامة أكبر منتجع سياحى استشفائى على 40 فدانًا بالقاهرة الكبرى

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين