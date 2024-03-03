جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب بها طعنات في أسوان

تكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة عثور الأهالي بمنطقة السيل الريفي بمدينة أسوان، اليوم الأحد، على جثة شاب بها طعنات في الجسم، وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقله إلى المشرحة.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة في أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب بشارع 11 بمنطقة السيل الريفى بها طعنات في الجسم، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التي عثروا عليها هى لشاب يدعى "أحمد زكريا على" 33 سنة ملقاة جثته في شارع 11 بمنطقة السيل الريفي بها عدة طعنات متفرقة بالجسم، وعلى الفور تم نقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.