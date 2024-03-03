الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 117 فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

قافلة طبية
قافلة طبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان جمعية "الأورمان" في تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (117) مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرى: عزبة الواحي، الرغامة البلد، السلسلة، و٧ بحري بمركز كوم أمبو، وقرى: أبوالريش قبلي، الصداقة، والامبركاب بمركز أسوان، وقرية الشطب بمركز دراو، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأعلن محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بأسوان، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مُصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته. 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان تمامًا. 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
أسوان التضامن الاجتماعي قافلة طبية الكشف الطبى جمعية الأورمان

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