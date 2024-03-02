السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3 مصابين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

شهد كوبرى خزان أسوان، في الساعات الأولي من صباح اليوم، تصادم سيارتين ميكروباص وتحديدًا بجوار متحف النيل، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة 

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على كوبرى الخزان واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على اروح الماره، وإعادة فتح الطريق مره اخرى بعد رفع آثار الحادث. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان حادث إصابة 3 أشخاص مستشفى أسوان التخصصي متحف النيل

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