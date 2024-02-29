الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر واستكمال افتتاح معارض "أهلا رمضان"

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لضخ 3 ألاف طن من السكر خلال الفترة الحالية، ليتم توزيعها حتى بداية شهر رمضان الجاري بسعر 27 جنيها للكيلو. 

وقال محافظ أسوان، إن ذلك يتوازى مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بالتوالي على مستوى مراكز المحافظة، والتي بدأت بافتتاح معرض مركز ومدينة كوم أمبو بحضور شوقي مصطفى، رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي التموين والجهات المعنية بما يساهم بدوره فى توفير السلع المختلفة قبل الشهر الماضي بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %. 

توزيع الكميات المخصصة بفروع مجمعات الشركة المصرية

ومن جهته، أوضح المهندس خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين بأسوان، إنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع الكميات المخصصة للمحافظة بفروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن. 

وأشار إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية، كما أنه يتم التعاون مع الجهات المختلفة لضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية. 

جاء ذلك ضمن الجهود المتواصلة والمكثفة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 

كان قد افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معرض “أهلًا رمضان” للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز، وأيضًا الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات، فضلًا عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح بين 20 % إلى 30%. 

محافظ أسوان ضخ 3 الاف طن سكر معارض اهلا رمضان التموين توفير السلع

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

تفاصيل حجز 5 متهمين متورطين في مقتل الخواجة حسني الخناجري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة