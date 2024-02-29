محافظ أسوان: ضخ 3 ألاف طن سكر واستكمال افتتاح معارض "أهلا رمضان"

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لضخ 3 ألاف طن من السكر خلال الفترة الحالية، ليتم توزيعها حتى بداية شهر رمضان الجاري بسعر 27 جنيها للكيلو.

وقال محافظ أسوان، إن ذلك يتوازى مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بالتوالي على مستوى مراكز المحافظة، والتي بدأت بافتتاح معرض مركز ومدينة كوم أمبو بحضور شوقي مصطفى، رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي التموين والجهات المعنية بما يساهم بدوره فى توفير السلع المختلفة قبل الشهر الماضي بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.

توزيع الكميات المخصصة بفروع مجمعات الشركة المصرية

ومن جهته، أوضح المهندس خالد أبوالقاسم، مدير عام التموين بأسوان، إنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع الكميات المخصصة للمحافظة بفروع مجمعات الشركة المصرية والسلاسل التابعة لها على مستوى كافة المراكز والمدن.

وأشار إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وبعض سلاسل المحال التجارية والهايبر والجمعيات التعاونية، كما أنه يتم التعاون مع الجهات المختلفة لضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار بالأسواق المحلية.

جاء ذلك ضمن الجهود المتواصلة والمكثفة لتوفير السلع الغذائية الأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

كان قد افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معرض “أهلًا رمضان” للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز، وأيضًا الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات، فضلًا عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح بين 20 % إلى 30%.