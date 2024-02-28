الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بأسعار مخفضة.. محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بحديقة الشجرة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بحديقة الشجرة المواجهة لمقبرة العقاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة.

جولة محافظ أسوان داخل المعرض 

وشمل افتتاح محافظ أسوان لمعرض أهلا رمضان جولة داخل المعرض؛ للاطمئنان على أسعار السلع المعروضة داخل والتخفيضات التي يوفرها للمواطنين من محدودي الدخل والأسر البسيطة.

وفي سياق متصل، أكد أنه لن يتم السماح بأي فساد أو احتكار للسلع في الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كل السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، وهو الذي يتوازى مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان"؛ لتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال الشهر المعظم. 

وشدد اللواء أشرف عطية، على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بشكلٍ رادعٍ حيال المخالفين. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للتصدي لكل أشكال الغش التجاري لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

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محافظ أسوان افتتاح اهلا رمضان أسعار مخفضة حديقة الشجرة

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