الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنفيذ 9 آلاف و544 جرحة عيون لمرضى غير القادرين فى أسوان

العمليات
العمليات

أعلنت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بقيادة محمد يوسف، وفى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة أسوان، إجراء 9ألاف و544 جراحة عيون لمرضى غير قادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان. 


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

 

العمل بروح الفريق في منظومة عمل متكاملة

 


وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أننا نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا من مرضى العيون. 


من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة أسوان أجرى الكشف الطبي على عدد 40 ألف مريض واجراء عدد 9،544عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5010) نظارة طبية.
 

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصرالمحتاجين من الأسرالأكثراحتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
 

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف  مريض، واجراء عدد 211 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون،وتسليم عدد (127،186) نظارة طبية لغير القادرين.

أسوان التضامن الاجتماعي حياة كريمه جمعية الأورمان عمليات عيون

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