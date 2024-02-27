الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقديم الرعاية الطبية للمصابين السودانيين الـ12 بحادث العلاقى فى مستشفى أسوان

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى أسوان الجامعى 12  مصابا الذين أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى فى مدينة أسوان.

ويتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابي الحادث داخل مستشفى أسوان الجامعى، بواسطة الكوادر الطبية فيها. 

وتوصلت "الدستور” لأسماء المصابين وجميعهم من الجنسية السودانية وهم: بخيتة محمد عبدالقادر 57 سنة، شهنده عبدالمجيد حسن 22 سنة،  علي محمد عثمان 75 سنة، لمياء علي محمد 30 سنة، هدي علي محمد 28 سنة، حسن عبدالمجيد حسن 27 سنة.

كما أصيب شذا عبدالمجيد حسن 25 سنة، ايمان عبدالمجيد حسن 15 سنة، انشراح علي محمد 35 سنة، رؤه حاتم اسماعيل 15 سنة، محمد حاتم اسماعيل 12 سنة، احمد حاتم اسماعيل 12 سنة.

أسوان سودانيين إنقلاب سيارة ربع نقل 12 مصاب مستشفى أسوان الجامعي

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