مصرع شخص سقط من الطابق السادس في أسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه من أعلى إحدى العمارات السكنية بمنطقة الصداقة الجديدة في مدينة أسوان، صباح اليوم الاثنين.

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط شخص من أعلى الطابق السادس



وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية في أسوان إخطارًا يفيد بسقوط شخص في ظروف غامضة من أعلى الطابق السادس بإحدى عمارات الأوقاف بمنطقة الصداقة الجديدة، ما أدى إلى وفاته في الحال.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن المتوفي يدعى "سيد أمام رمضان" 45 عامًا، ومازال التحقيقات مستمرة حول واقعة سقوطه لمعرفة الأسباب وراءها.

وتم إيداع جثمانه بمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.