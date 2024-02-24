السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وقوع تصادم بين باخرتين سياحيتين بمرسى شمال أسوان

تصادم بين بواخر سياحية
تصادم بين بواخر سياحية بمرسى شمال أسوان

وقع حادث تصادم باخرتين سياحيتين فى مرسي كوم أمبو شمال محافظة أسوان، عقب تحركهما من أمام مرسي معبد كوم أمبو فى اتجاه مرسى مدينة أسوان، مساء اليوم السبت، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان بلاغًا من خدمة تأمين  المرسي التابعة لدائرة المركز، يفيد بتصادم باخرتين سياحيتين، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

وانتقلت قوة أمنية للمرسى من رجال السياحة والمسطحات، وتبين أن الباخرتين أثناء تحركهما من مرسي معبد كوم أمبو في اتجاه مرسي أسوان جنوبًا وقع بينهما تصادم، تم وقف تحرك الباخرتين للاطمئنان على النزلاء من السياح، وذلك لاستكمال الرحلتين الخاصة بهما.

تصادم باخرتين كوم امبو حادث دون اصابات

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