الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شقة سكنية بأسوان دون إصابات

اخماد حريق
اخماد حريق

اندلع حريق في شقة سكنية بأحد نجوع قرية العتمور قبلى بكوم أمبو شمال محافظة أسوان، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده بالعمارات المجاورة وجميعها خسائر مادية. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بنجع سالمون التابع  لقرية العتمور قبلى دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

وعلى الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان نشوب الحريق، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده بالعمارات المجاورة، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح، وجميعها خسائر مادية فقط. 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحادث الذي نشب في شقة سكنية، وجارٍ حصر الخسائر. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها. 

حريق شقة سكنية الحماية المدنية كوم امبو الجهات الامنية

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