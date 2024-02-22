الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ أسوان تستكمل اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين

اللقاء
اللقاء

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ لاستكمال سلسلة اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين، والذى كان شعاره " رسم السعادة على وجوه البسطاء " بتلبية مطالبهم ووضع الحلول لها وفقًا للإمكانيات المتاحة. 

اللقاء الجماهيرى 

وخلال اللقاء الذى حضره مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات ومديريات الخدمات وجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرية، بالإضافة إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتوفير محلات بالسويقات الجديدة. 

وكلفت المسئولين بمديرية الشئون الصحية لتوفير العلاج الطبي على نفقة الدولة لبعض الحالات، مع قيام مديرية التضامن ومبادرة " الناس لبعضهم " بتوفير عدد من الأجهزة لإحدى الفتيات المقبلة على الزواج لإستكمال جهازها، وكذا توفير كرسى متحرك لحالة إنسانية، مع صرف كراتين مواد غذائية لعدد من الحالات. 

وفى سياق آخر كان قد استكملت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بمحافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ومن ناحيته وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن يتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل وأعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، فضلًا عن التفاعل المباشر مع المطالب والإحتياجات الجماهيرية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1200 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضًا بإستكمال أعمال التطوير بالمدينة بتوسعة منطقة مرور إدفو من الجانبين بطول 2 كم، وهو ما ساهم فى إضافة 4 متر للطريق للحد من حوادث الجرارات والقصب، وحفاظًا لأرواح المواطنين، وتم كذلك الإنتهاء من الجزء الأول من توسعة المدخل الشمالى بطول 1 كم من خلال عمل توسعة وبلدورات وأرصفة ودهانات بعد الإنتهاء من عملية الرصف، وجارى استكمال باقى المدخل.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 700 م2 عبارة عن بناء بالطوب الأبيض بإرتفاع 1 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدى.

محافظ أسوان سلسلة اللقاءات المواطنين نائب محافظ أسوان تلبية المطالب

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