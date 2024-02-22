الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: وفرنا التسهيلات للزائرين والسياح لمشاهدة تعامد الشمس

التعامد
التعامد

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه تم وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها على وجه الملك رمسيس الثاني.

ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني 

 

وقد أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو بسيونى، وأيضًا الأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل.

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، والتي تعد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

واصطف الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

ووقعت الظاهرة تزامنًا مع وقت شروق الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية، فى تمام الساعة الـ6 و22 دقيقة، واستغرق حدوث الظاهرة 20 دقيقة، من خلال اختراق أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس.

وتمت الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

محافظ أسوان تعامد الشمس أسوان أبوسمبل السائحين

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