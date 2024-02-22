4100 سائح وزائر شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان

كشف الدكتور شاذلي على، مدير أثار أسوان، إن عدد السائحين والزائرين الذين توافدوا على معبدي أبوسمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني 4100 سائح مختلف الجنسيات.

أضاف علي، أن أبرز الجنسيات الغالبة فى حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني من أمريكيا وإنجلتزا والهند والصين، وغيرها من الجنسيات الأخرى.

وتعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، والتى تعد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

اصطفاف آلاف السائحين والزائرين

واصطف الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

ووقعت الظاهرة تزامنًا مع وقت شروق الشمس بمدينة أبوسمبل السياحية، فى تمام الساعة الـ6 و22 دقيقة، واستغرق حدوث الظاهرة 20 دقيقة.

ووقعت الظاهرة من خلال اختراق أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس.

وتمت الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

وكان رصد "الدستور" استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

من ناحيته قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان النوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إنه بدأت هذه الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس منذ أكثر من شهرين، وأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بشكل كامل لاستقبال الحدث الفريد، حيث إنها شملت أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية والترميم كالمعتاد، وتهذيب وتقليم جميع اللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة بالكامل إلى "ليد".

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم تلاشى أى أخطاء تم رصدها سابقًا، وتم تطوير المنظومة الأمنية من حيث توسيع مدخل المعبد إلى 9 بوابات بدلًا من 3 بوابات أمنية، وأصبح هناك 2 إكس راي والذي يستخدم فى الكشف عن الحقائب بدلًا من واحد، لتصبح هناك سهولة ويسر فى الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنه تم التنظيم على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مشكلات أثناء مشاهدة الظاهرة.

وأوضح أن تم تجهيز شاشة عرض كبرى بواسطة محافظة أسوان لإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى أنه قبل وقت الظاهرة يتم العرض على هذه الشاشة الأفلام التسجيلية حول المعبد وعملية إنقاذه.

وتابع لـ"الدستور" أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان تمت الاستعدادات داخل مدينة أبوسمبل بشكل كامل، حيث إن حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ليس حدثًا عاديًا بل إن جميع الأهالى يعتبرونه "عيد الشمس" وأن المدينة بأكملها تتزين وتتزخرف لاستقباله.

وأشار إلى أنه يتم فتح أبواب المعبد أمام السائحين والزائرين الذين يتوافدون لمشاهدة الظاهرة تحديدًا الساعة 3 فجرًا، وبعدها تبدأ عروض فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون داخل ساحة المعبد.

وحول حجز تذاكر معبدي أبوسمبل تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، لفت لـ"الدستور" أن تمت إتاحة التذاكر الإلكترونية والأون لاين منذ فترة، وهناك بعض الحجوزات التى تلقوها أيضًا، بالإضافة إلى أنه تم توفير التذاكر الورقية لكل السائحين والزائرين المتوافدين لمشاهدة الظاهرة ولم يتمكنوا من الحصول عليها عبر الأون لاين، وذلك فى إطار توفير كافة سبل الراحة للجميع ومنع التكدس والتزاحم على منافذ التذاكر داخل المعبد.